Mão Santa destaca ações nos 100 primeiros dias de gestão

O prefeito de Parnaíba, Mão Santa, reuniu a imprensa nesta segunda-feira (10) para falar sobre os 100 primeiros dias de gestão. Como de costume, ele iniciou sua fala buscando na história elementos para contextualizar as ações do início do mandato.

“Napoleão Bonaparte foi preso, libertou-se da prisão e conseguiu retomar o governo. E em 100 dias ele fez muitas realizações”, disse. Mão Santa afirmou ainda que os avanços obtidos se devem ao enxugamento da máquina pública e ao equilíbrio financeiro.

“Fizemos este modelo: primeiro temos que estar preparados, segundo o governo não pode ser grande demais. Prefeitura não é agente distribuidora de empregos. Prefeitura é para melhorar a vida do povo”, frisou, fazendo referência ao acúmulo de cargos por secretários.

Mão Santa discorreu sobre as realizações dos primeiros meses, em áreas como infraestrutura, educação e limpeza urbana. “Recuperação do asfalto e agora já começamos o asfaltamento de novas ruas. Mas a saúde eu reconheço que ainda não está como eu desejo”, destacou.

Dentro das comemorações pelos 100 dias de governo, a Prefeitura realizou ainda a entrega dos primeiros alvarás para mototaxistas, além da inauguração de uma Unidade Básica de Saúde no conjunto Colinas do Alvorada I.