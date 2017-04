Manoel engata romance com Vivian após ‘BBB 17′

Após a final do “BBB 17″, quando Emilly sagrou-se campeã do reality show, tanto Vivian quanto Manoel foram unânimes em dizer que os dois precisavam conversar para definir como ficaria o relacionamento que surgiu dentro da casa. E, na sexta-feira, 14, o encontro entre eles finalmente aconteceu.

Ao EGO, Manoel contou qual a decisão do casal. “Seguimos juntos. O encontro foi muito bom, conversamos bastante e aconteceu no hotel”, afirmou o gêmeo de Antônio.

O ex-BBB ainda comemorou a torcida dos fãs a favor do relacionamento. “Acho legal essa torcida que conquistamos e o carinho é muito gratificante.” Manoel e Vivian trocaram beijo logo na primeira semana do “BBB 17″. Na época, a mãe de Vivian não aprovou a atitude da filha.

Em sua saída do jogo, Manoel já havia demonstrado que se importou muito mais com a relação com a sister do que com o jogo. “Não estava ligando muito para o jogo, estava ligando mais para o que estava vivendo com ela. Vivian não é víbora. E sobre ter sido chamado de âncora nos pés dela, falar até papagaio fala. Pelo que conheci ela de verdade, não foi assim.”

Após o encontro com Manoel, no Rio, Vivian embarcou para sua terra natal e foi recebida por multidão em aeroporto de Manaus, no domingo, 16. “Vivian está trancada no banheiro do aero, ela não consegue sair”, disse um internauta na ocasião. Uma fila se formou para que eles pudessem entrar aos poucos para conhecê-la e tirar aquela selfie caprichada. “Vivian quer atender a todos, muita gente foi de longe ao aeroporto para vê-la e ela quer retribuir o carinho. Dentro do banheiro está muito quente e a Vivian está muito cansada”, contou o fã.

