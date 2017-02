Majestades do Carnaval Parnaibano serão conhecidas nesta sexta

De acordo com o que preceitua o edital do Carnaval de Parnaíba 2017, ocorrerão nesta próxima sexta, dia 10 de fevereiro, às 19h, eleições para a escolha do Rei Momo, Rainha do Carnaval, Miss Gay do Carnaval e Fantasias- feminina e masculina.

O evento acontecerá no Sesc Beira Rio, com as seguintes atrações: DJ Yan Noise, PAGODJÉ, Banda Municipal e bateria das Escolas de Samba que desfilarão na Avenida da Folia.

Os candidatos realizaram sua inscrição entre os dias 10 de janeiro e 03 de fevereiro. São os seguintes, os inscritos, por ordem de apresentação, conforme sorteio realizado, na última segunda-feira (06) no Casarão Simplício Dias, com a presença de candidatos.

Candidatos a REI MOMO

Anderson Silva de Sousa

Isaias Cardoso Silva

Pedro Paulo Neres Rodrigues Junior

Irismar Pinto Santos

Candidatas a RAINHA DO CARNAVAL

Maria Clara Araújo Melo

Millena Victória de Sousa Ferreira

Laene de SousaFerreira Santos

Candidatas a RAINHA GAY DO CARNAVAL

Júlio Charles Nascimento da Silva (Kayllana Magnólia)

Ronaldo de Araújo Santos (Herika Santos)

George dos Santos Silva (Dakylla D’mull)

José Wellington B. dos Reis (Wanessa Cristal)

Matheus C. dos Santos (Walleska Reis)

Concorrentes à melhor FANTASIA

Paul Maderrie

Edmilson Monteiro de Oliveira

Um corpo de jurados, selecionados pela Comissão de Organização do Carnaval, irá compor a mesa que fará a avaliação e eleição segundo os critérios estipulados no edital e regulamentos.

Itens a serem julgados: Beleza Plástica, Simpatia, Animação, Samba no Pé, Fantasia, Caracterização.

No intervalo do evento, também será realizado o sorteio da ordem de apresentação das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos inscritos. A superintendência Municipal de Cultura convida todos para irem ao Sesc, torcer, conferir de perto o processo de seleção e conhecer a Corte que vai desfilar na avenida no Carnaval parnaibano.

Fonte: Ascom PMP