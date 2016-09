Mais de mil candidatos farão 2ª fase do Exame da OAB-PI

Acontece neste domingo (18) a 2ª fase do XX Exame de Ordem Unificado, promovido pelo Conselho Federal da OAB, por meio da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

No Piauí, 1.084 candidatos participarão do certame, que iniciará às 13h (horário local), com abertura dos portões às 11h30 (horário de Brasília/DF). As provas serão aplicadas nas cidades de Teresina, Floriano, Parnaíba e Picos.

Em Teresina, a prova será aplicada no Centro Universitário Uninovafapi. Em Parnaíba, a prova acontecerá na Faculdade Maurício de Nassau. Na cidade de Floriano, os candidatos deverão se dirigir à Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e em Picos o local é o Instituto Monsenhor Hipólito.

Fonte: OAB-PI