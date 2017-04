Mais de 17 mil eleitores não votaram nas últimas três eleições no PI

No Piauí, um total de 17.153 eleitores deixaram de votar nas três últimas eleições e estão em débito com a Justiça Eleitoral. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI). O prazo para que a situação seja regularizada segue até o dia 2 de maio. O Piauí conta com um eleitorado de 2,3 milhões.