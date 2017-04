Maconha e munições são apreendidos após homem fugir da PM

A Polícia Militar flagrou quatro homens no Bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba, envolvidos com entorpecentes e munições. A abordagem aconteceu por volta das 11h30 de sexta-feira (21/04) quando uma guarnição da Força Tática flagrou um homem fugindo, no momento em que era realizado o patrulhamento. O comportamento suspeito fez com que os policiais realizassem a abordagem.

Segundo informações da polícia, eram quatro homens dentro de uma casa que foi vistoriada e encontradas nove munições intactas de calibre 38, uma porção de maconha, dinheiro e um contato de chave de moto danificado. Diante disso, policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar do Piauí conduziram os homens suspeitos para a Central de Flagrantes. São eles Emerson Reis Ferreira, James Alves dos Santos, Vinícius Soares e Vila Grande Veras Gomes. Este último afirmou ser proprietário da droga e se declarou usuário.

Por Daniel Santos