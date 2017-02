Litoral receberá projeto “Previne Aê Juventudes no Carnaval”

A Coordenadoria da Juventude do Estado do Piauí (Cojuv) divulgou o calendário e as cidades onde ocorrerão as ações do projeto Previne Aê Juventudes, neste Carnaval. Os municípios são Água Branca, Teresina, Miguel Alves, Luís Correia e Cajueiro da Praia.

A primeira ação deve ocorrer em Água Branca, no dia 24 de fevereiro, nos blocos da cidade e nas festas de rua. No dia 25, será em Teresina, nos blocos Capote da Madrugada e Sanatório Geral. No dia 26, em Miguel Alves, no Carnaval de rua. E nos dias 27, 28 de fevereiro e 1º de março, haverá ações nas cidades de Parnaíba, Luís Correia, Cajueiro da Praia e na praia de Barrinha.

“Esperamos fazer contatos com a juventude e, na oportunidade, falar sobre a importância de estar protegido e que proteger o outro é um ato de amor. Esperamos um despertar deles e delas”, disse Fan Oliveira, gerente de Políticas de Educação e Saúde da Cojuv e coordenador do projeto.

Oliveira explicou que o critério de escolha das cidades é o fato de terem as maiores festas durante o Carnaval, reunindo, assim, um grande número de pessoas. “Não temos uma expectativa de público, mas queremos abordar o máximo de gente possível para dar um alerta sobre prevenção, sobre cuidado com a vida: a sua e a dos outros”, disse o gerente.

O projeto Previne Aê Juventudes foi criado e é coordenado pela Cojuv e tem como objetivo alertar os jovens sobre a importância da prevenção por meio do diálogo. Faz parte da campanha a conscientização sobre o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, o assédio sexual a jovens mulheres, a imprudência no trânsito, o suicídio e as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).

Fonte: ASCOM