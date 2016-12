Litoral do Piauí tem reforço de policiais militares da capital

Mais policiais militares asseguram reforço no litoral do Piauí, especificamente nos municípios de Luís Correia e Cajueiro da Praia. O policiamento, vindo da capital, com pouco mais de cem profissionais integram ao contingente de cinquenta policiais da Companhia Independente de Policiamento Turístico (CIPTUR). Pela manhã de quarta-feira (28/12) os policiais formaram-se em frente a CIPTUR para dar início as atividades para a segurança nas festas de réveillon. Os policiais deverão permanecer o no litoral até o dia 05 de janeiro.

Fotos: Eurismar Calixto

Por Daniel Santos