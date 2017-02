Litoral do Piauí recebe reforço militar para o carnaval

Por conta das festas de carnaval no litoral do Piauí, a Companhia Independente de Policiamento Turístico (CIPTUR) recebeu reforço da capital na manhã desta terça-feira (21/02), no município de Luís Correia, para trabalhar na segurança.

Os policiais, que chegaram, compõem a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPTRAN), o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), as Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), o Grupamento Tático Aeropolicial (GTAP) e o Canil da Polícia Militar. Segundo o tenente coronel da Polícia Militar, Francisco Ramos, serão feitas barreiras policiais em diversos locais para coibir e prevenir ações criminosas.

Os policiais se formaram em frente à CIPTUR e passarão a atuar a partir de então em Luís Correia e Cajueiro da Praia. A permanência dos policias acontecerá até depois do feriado quando a movimentação de turistas no litoral diminuir. Segundo o major Antônio de Castro Pacífico, comandante da CIPTUR, serão mais oitenta policiais militares especializados e chegarão nos próximos dias mais policiais do ostensivo.

Por Daniel Santos