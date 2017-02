Litoral do Piauí recebe placas nas praias e atrativos turísticos

Os turistas que se deslocarem para o litoral do Piauí serão surpreendidos pelas novas placas de sinalização instaladas na região litorânea. O Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo (Setur), realiza a campanha #descubraoPiauí como forma de apresentar as belezas do litoral que possui 66km de extensão, sendo um dos mais fascinantes e promissores do Brasil na atualidade.

As placas de sinalização estão distribuídas em vários pontos do litoral. Entre eles, cerca de 15 praias, algumas desconhecidas por muitos, mas que também possuem belezas que encantam, além dos atrativos turísticos como a árvore penteada e dunas deslumbrantes.

O secretário de Estado do Turismo, Flávio Nogueira Júnior, fala da importância do projeto desenvolvido para além de apresentar o litoral, guiar e dar boas-vindas aqueles que se destinam para o paraíso. “A campanha é nossa, de todos nós, por isso incluímos a participação dos turistas e queremos que eles se sintam felizes em interagir. Esse projeto nos garante a oportunidade de várias descobertas ligadas aos turistas, com a hashtag #descubraoPiauí, podemos saber quais praias estão sendo mais visitadas, se estão aprovando e estaremos apresentando nossas riquezas pelo mundo, assim como também fomenta a economia local, já que os empresários podem participar somando ainda mais nossas belezas”, frisa o gestor.

Um total de 90 placas, entre 30 grandes e 60 com tamanho menor, foram distribuídas no litoral trazendo imagens e cores. Além disso, equipes da Setur estarão no local para orientar os turistas e informar sobre as praias da região. “Estamos enviando equipe para o litoral, mas também teremos ações de todos os órgãos envolvidos para conscientizar os turistas sobre saúde e proteção, respeito no trânsito, respeito ao meio ambiente e outros”, finaliza Nogueira Júnior.

