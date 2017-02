Litoral do Piauí deve receber cerca de 100 mil turistas no Carnaval

O carnaval do litoral do Piauí, este ano, promete ser um dos melhores carnavais do Brasil. O fluxo de turistas tem um aumento significativo na região litorânea, sendo a época mais esperada por aqueles que apreciam a folia de momo. Na manhã desta terça-feira (7), a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) reuniu os órgãos responsáveis pelas ações no carnaval do litoral durante as festividades.

Na ocasião, questões como as campanhas do lixo nas praias, carros de som, campanhas educativas do Detran, Sesapi, a presença efetiva das polícias, presença da PRF nas BR’s, ações preventivas da Agespisa e Eletrobras e entre outras pautas foram discutidas pelos representantes dos órgãos.

O Secretário de Turismo, Flávio Nogueira Júnior, destacou a importância de mais uma vez realizar o trabalho em conjunto, ressaltando os resultados positivos. “Este ano, estima-se cerca de 100 mil turistas no nosso litoral, sem dúvidas será um dos maiores carnavais que já vimos no nosso estado. Queremos com essas articulações, que o turista se sinta bem ao chegar no nosso litoral com segurança e organização. Mas também pedimos a colaboração de todos por uma festa bonita em que nosso litoral seja tranquilo, seguro e limpo”, frisa o gestor.

O prefeito de Luís Correia, Kim do Caranguejo, participou da reunião e garante a parceria do município no evento. “Vamos dar apoio na estrutura física, tranquilizamos nossos turistas e pedimos que retornem ao litoral em outras épocas. Precisamos tomar medidas como a criação de eventos foras de época, para aumentar o fluxo de turistas o ano todo e assim fortalecer a economia local”, pontua o prefeito, lembrando o crescimento da cidade entre os anos de 2009 a 2012.

Em 2017 o plano de policiamento do carnaval que acontece entre os dias 25 a 28 de fevereiro, conta com um efetivo maior do que os anos anteriores. “Nos últimos eventos fizemos um planejamento e vimos a necessidade, com a experiencia de aumentar o nosso efetivo, além de adiantarmos a nossa ida para região. Cerca de 225 homens devem se deslocar ainda na segunda-feira (20)”, finaliza o comandante de policiamento do Meio Norte do Piauí.

Fonte: CCOM