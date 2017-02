Litoral do Piauí deve receber 100 mil turistas neste carnaval, diz secretário

O governo do estado espera grande movimentação de turistas no carnaval deste ano, principalmente com destino ao Litoral do Piauí. De acordo com o secretário estadual de turismo , Flávio Nogueira, cerca de 100 mil pessoas são esperadas nas praias de Luís Correia, Parnaíba, Cajueiro da Praia e Barra Grande.

“Fizemos um planejamento para receber os turistas neste período e por isso realizamos diversas reuniões com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Detran, Secretaria de Saúde para promover ações durantes as festividades. Estes órgãos devem intensificar os serviços em oito cidades mais procuradas pelos foliões”, disse.

Para o secretário, o Piauí possui o terceiro maior carnaval do Nordeste. Na tentativa de atrair mais foliões para o litoral, ele solicitou a limpeza da orla e melhoria nas linhas telefônicas. “Queremos que o turista se sinta bem ao chegar no nosso litoral com segurança e organização. Com a colaboração de todos vamos realizar uma festa bonita, segura e limpa”, comentou.

Em 2017, o carnaval do Litoral piauiense contará com o reforço de 225 homens da Polícia Militar. Eles já foram enviados na segunda-feira (20) para a região e devem ajudar no plano de segurança de 25 a 28 de fevereiro.

