Litoral do Piauí: destino certo para receber o novo ano

O mar calmo de águas mornas, a beleza exuberante, o ambiente, a gastronomia e a programação de shows, são alguns entre vários motivos para a escolha do turista neste fim de ano que deseja seguir rumo ao litoral piauiense. O local, faz com que o turista se sinta em casa e torne o destino certo para descansar merecidamente os dias de férias e aguardar a chegada de um novo ano em grande estilo.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo do Piauí, trabalha para que tudo aconteça de forma organizada no litoral do estado. Após reuniões que aconteceram na sede da Setur com os representantes dos demais órgãos envolvidos, as ações serão desenvolvidas sempre pensando no bem estar dos turistas.

“Todos os anos buscamos melhorar o trabalho em conjunto e estamos conseguindo. Ano passado a festa foi linda, quem foi pode conferir, e as reclamações de anos anteriores como a falta de água, de energia e a sujeira nas praias, foram problemas resolvidos. Essa organização fazem com que o turista se sinta seguro em ir para nosso litoral que é tão lindo e de pessoas receptivas”, destaca o gestor.

A partir do dia 27, uma equipe de educadores de trânsito estará em Parnaíba e Luís Correia recepcionando os turistas que chegam para curtir as praias. Será distribuído material informativo chamando a atenção para o uso dos equipamentos de segurança e sobre a conduta de cada um no trânsito.

Em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) e Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPTran), a diretoria de Infrações do departamento realizará blitzen e organizará o trânsito nas principais vias de acessos às praias, como a do Coqueiro e Barra Grande.

Além do Detran, demais orgãos como Sesapi, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança, Policias Militar e Civil, Agespisa, Eletrobras e outros participam desse trabalho em conjunto.

Para aqueles que aguardam uma grande festa, será montado um palco na Orla de Atalaia, que na sexta-feira (30), a animação fica por conta das bandas Farra da Gordinha, Júnior Berger, Mateus Fernandes e Ângela Espíndola, Já no sábado (31), Zezo, Mara Pavanelly, Dudu Nogueira e Léo Cachorrão. Durante o dia, equipes da Setur ficarão em um quiosque localizado na Orla para prestar informações aos turistas.

Fonte: CCOM