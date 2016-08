Liceu Parnaibano é ouro na Olimpíada Brasileira de Robótica

Alunos do ensino médio da Escola Técnica Liceu Parnaibano ganharam medalha de ouro como melhores programadores da etapa piauiense da Olimpíada Brasileira de Robótica. Os oito estudantes concorreram com cerca de duzentos alunos das cidades de Parnaíba, Picos e Teresina, tanto da rede pública quanto particular.

Implantado no ano passado no Liceu Parnaibano, o projeto começa a colher bons frutos com a primeira medalha de ouro. “Começamos a trabalhar a robótica em 2015, com os alunos do ensino médio, integrando as disciplinas de física e matemática. De lá para cá, observamos maior rendimento, mais participação nas aulas, melhores notas e o real interesse nas disciplinas. É a nossa primeira participação e já conseguimos a medalha de ouro, o que para nós é o reconhecimento do sucesso do projeto,” explicou o professor de física, Cristiano Pessoa, coordenador do projeto de robótica no Liceu Parnaibano.

A gerente da 1ª Gerência Regional de Educação, Safira Veras, revela a grande satisfação com o resultado obtido pelos estudantes. “Estamos gratos pela boa participação dos alunos na competição, pelo empenho dos professores e, sobretudo, pelo protagonismo juvenil, que hoje é real na escola pública”, disse.

As disputas foram realizadas no último fim de semana, durante o primeiro ArtTRON, evento de Tecnologia, Cultura e Arte, no Campus Ministro Reis Velloso, em Parnaíba.

