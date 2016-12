Letícia aceitará Pedro como pai em ‘A lei do amor’

Letícia (Isabella Santoni) vai finalmente aceitar Pedro (Reynaldo Gianecchini) como pai nos próximos capítulos de “A lei do amor”.

Isso acontecerá durante a festa de aniversário de Ana Luiza (Bianca Müller). Em certo momento, a jovem se reunirá com Helô (Cláudia Abreu) e Edu (Matheus Fagundes) para conversar no quarto de Pedro. Tião (José Mayer), que também estará presente no evento por causa de Magnólia (Vera Holtz), perceberá a movimentação e seguirá o trio.

Helô explicará que planeja ter um filho com o arquiteto. O vilão ouvirá tudo atrás da porta e ficará furioso. Ele interromperá o papo e ordenará que os filhos saiam. Ambos se recusarão a deixar a mãe sozinha, mas o banqueiro não desistirá de falar tudo o que pensa:

- Você não devia alimentar expectativas da Letícia e do Edu para frustrá-los depois! Nunca mais você vai poder ter filhos! Não depois daquela gravidez tubária, não na sua idade, Helô!

Helô afirmará que sua vida não diz mais respeito ao ex, mas Tião insistirá que ela pode ter uma gravidez de risco e irritará Letícia.

- Para com isso, Tião! – gritará ela.

Pedro surgirá neste momento e ameaçará o rival, que, acuado, sairá. O arquiteto abraçará Helô e perguntará se está tudo bem com a filha.

- Tudo, pai! – dirá ela, pela primeira vez.

- Você me chamou de pai?

- Mas é isso que você é. Meu pai.

A família, então, se abraçará, emocionada.

Fonte: Kogut