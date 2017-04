Leno Childes estreia novo quadro na TV Costa Norte

O Comunicador Leno Childes, uma das vozes mais populares do rádio parnaibano estará somando a programação da TV Costa Norte, Canal 4, com participações no Jornal da Costa Norte, noticiário que vai ao ar das 12h00 às 13h00, de segunda a sexta, pela emissora.

Com vinte anos de experiência na comunicação, Leno, levará para a tela da TV, cenas do cotidiano da cidade, situações rotineiras que muitas vezes passam desapercebidas, com o objetivo de revelar histórias e personagens que através de uma crítica social passem uma mensagem positiva.

A primeira participação exibida hoje, foi um bate-papo com o açougueiro Aguiar, no Mercado da Caramuru.

Leno Childes, também apresenta dois programas na rádio Liderança FM, o “É só Pedir!”, de segunda a sábado de 13h as 16h, aos sábados “Revivendo” de 06h as 09h.