Lançado aplicativo que possibilita agendar serviços no Sine

O Governo do Estado do Piauí lançou nesta terça-feira (11) mais uma ferramenta para dispositivos móveis que facilita o acesso a serviços públicos estaduais. A partir de agora, a população pode consultar vagas de emprego e agendar a emissão de carteiras de trabalho e previdência social através do aplicativo “Atende Sine-PI”. A iniciativa é uma parceria entre a Agência de Tecnologia da Informação do Estado (ATI) e a Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo (Setre), o Sistema Nacional de Emprego no Piauí (Sine-PI).

O agendamento e as informações do Sine disponibilizadas por meio do aplicativo oferecem uma nova via de acesso a serviços voltados ao trabalho e ao empreendedorismo. Desempregados e trabalhadores em busca de documentações trabalhistas podem fugir das filas e agendar visitas ao Sine em dias e horários programados. A ferramenta também deve conter dados e informações sobre os postos do Sine em todo o Estado.

“Imagine a pessoa ir ao Sine apenas para ver as vagas de emprego ou então buscar uma simples informação. Hoje elas terão acesso a todas as informações através desse aplicativo, como vagas de emprego, acesso ao agendamento ao seguro desemprego e carteira de trabalho. Agora o trabalhador e o empregador têm o Sine na palma da mão”, afirmou o diretor de Intermediação de Mão-de-Obra do Sine-PI, Nalianio de Neiva.

Para o secretário de Estado de Trabalho e Empreendedorismo, Gessivaldo Isaías, o aplicativo Atende Sine-PI aproxima possibilidades de emprego e renda em um momento de grandes desafios na área fiscal e financeira. “Quem tem a facilidade de ter um celular na mão, não vai precisar sair de casa para fazer um agendamento no posto do Sine, seja no Dirceu, no Parque Piauí, ou em outro posto do interior. Para o empresário que buscar o acesso ao aplicativo, existe a possibilidade de encontrar o perfil do trabalhador que ele está querendo. Você vê que o aplicativo coloca o trabalhador mais próximo ao empresário”, explicou.

A intenção, de acordo com o governo, é alcançar a população, através das tecnologias, com os serviços que o Estado tem a oferecer. “O aplicativo é uma forma direta de qualquer cidadão ou cidadã, de qualquer lugar do Piauí, poder na palma da mão, através do celular, poder acessar os serviços do Sine. Se a empresa precisa de gente para contratar, ele inscreve as vagas. Do outro lado, quem precisa do emprego, cada pessoa se inscreve em suas experiências e sua formação. Esse sistema vai colocar em conexão a vaga de emprego que tem com o desempregado que precisa do emprego”, pontuou o governador Wellington Dias.

Ainda segundo Dias, o objetivo é abrir oportunidades para quem quer trabalhar com renda e fortalecer a geração de empregos, entendendo o emprego enquanto o maior desafio para o estado do Piauí.

“A ideia é aperfeiçoar ainda mais para que tenhamos a condição de empreendedores que têm uma ideia e querem montar um empreendimento poderem contatar o apoio do estado pelo aplicativo”, concluiu.

O “Atende Sine-PI” já pode ser baixado gratuitamente na loja do Governo na Play Store por qualquer aparelho com sistema Android. Clique AQUI e acesse mais informações sobre a ferramenta.

Fonte: CCOM