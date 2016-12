Ladrão não consegue furtar e bota fogo na casa, em Parnaíba

O Corpo de Bombeiros Militar de Parnaíba debelou um princípio de incêndio por volta das 23h de domingo (25/12), no conjunto Jardim América, no Bairro Ceará, em Parnaíba. A casa encontra-se com placa de venda. Em um primeiro momento, as suspeitas eram de que o fogo foi ocasionado por um problema na cerca elétrica e, posteriormente, veio a informação de que a casa havia sido invadida por um ladrão que, inconformado em não ter encontrado nada na casa, resolveu deixar um prejuízo.

Fotos: José Neto

Por Daniel Santos