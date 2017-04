Kim Luan, no Vietnã Central

“Kim Luan pertence à minoria M’nong no Vietnã Central, um grupo que considera os elefantes como membros da família. Para eles, trata-se de um animal sagrado “, explica Réhahn. A população total do M’nong, um grupo étnico que vive no Vietnã, foi estimada em mais de 200 mil pessoas em 2010. Cerca de 88 mil vivem na região central, como o pequeno Kim Luan, e são principalmente cristãos, que vivem em terras altas.www.rehahnphotographer.com