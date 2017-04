Kairo Amaral é agraciado com a Medalha do Mérito Municipal

Com apenas 21 anos, o “garoto prodígio” da TV Meio Norte, Kairo Amaral, recebeu das mãos do vereador Carlson Pessoa (PPS), a Medalha do Mérito Legislativo Municipal, honraria concedida pelo parlamentar ao jovem repórter pela grande contribuição social que Kairo tem feito em prol de Parnaíba, ao levar o nome da cidade diariamente para todo o Estado do Piauí.

A comenda foi conferida ao repórter durante sessão solene realizada na noite desta segunda-feira (17), exatamente no dia em que Kairo atingiu a maioridade ao completar 21 anos. Muito admirado e envolvido em diversos seguimentos sociais da cidade, a comemoração dupla para o homenageado da noite foi prestigiada por inúmeras pessoas que lotaram o plenário da Câmara Municipal de Parnaíba. Além de familiares e amigos, também se fizeram presentes o chefe de gabinete da Prefeitura de Parnaíba, Israel Correia, o reitor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, Alex Marinho, integrantes do Grupo de Escoteiros Raul Fortado Barcelar, do qual Kairo fez parte, colegas da imprensa parnaibana, vereadores e demais integrantes da sociedade civil organizada.

Em sua fala no plenário, Carlson disse que ele, juntamente com os demais parlamentares, decidiram conceder a medalha ao repórter em reconhecimento e agradecimento especial a uma reportagem de Kairo que havia sido veiculada na TV Meio Norte no início de 2015, denunciando para todo o Estado os reais motivos da seca da Lagoa do Portinho. Conforme pontuou o vereador, de forma destemida e audaciosa Kairo enfrentou poderosos proprietários de fazendas ao adentrar as terras para mostrar as barragens irregulares que estariam desviando o curso dos rios Portinho e Marruás, principais afluentes da lagoa que foi um dos principais cartões postais do Piauí.

“Kairo, falar de você não é uma tarefa difícil. Você é aguerrido, atrevido, divulga nossa cidade para todo o Estado de forma muito competente e responsável. Sou muito criterioso quanto a entrega de títulos nesta Casa. Nos meus quatro anos de legislatura, Título de Cidadão somente entreguei quatro e Medalha do Mérito Legislativo também concedi não mais que quatro porque acredito que essas honrarias devem ser dadas a quem realmente alma a cidade e faz grandes feitos por ela. Você Kairo, certamente é uma dessas pessoas. Parabéns”, pontuou Carlson.

Representando o prefeito Mão Santa que não conseguiu estar presente, o chefe de gabinete Israel Correia, lembrou da época em que foi professor de Kairo na disciplina de Comunicação Empresarial e disse que na época o estudante já se destacava. Ele elogiou a atitude de Carlson ao reverenciar uma pessoa mais nova, evidenciando que cada geração tem os seus melhores talentos. “Nesse momento de crise que a humanidade enfrenta, precisamos de pessoas valorosas como você Kairo. Siga em frente firme nos seus propósitos que você ainda tem muito a contribuir para a sociedade”, aconselhou.

Emocionado, Kairo agradeceu a homenagem e fez um breve relato de sua trajetória na comunicação. Tudo começou no início da adolescência quando por meio de uma página no Facebook intitulada de “Torcida Azulina”, ele narrava o dia a dia do time Parnahyba Sport Club, do qual ele é torcedor, bem como os comentários dos narradores, do técnico, das torcidas e o resultado das partidas. Percebendo sua afinidade com o jornalismo, o tio dele, o radialista Gláucio Resende, o encorajou a investir na área quando o levou para trabalhar em uma rádio comunitária. Vendo a desenvoltura do rapaz, o jornalista Gilson Brito o convidou para trabalhar na redação do site Acesso343. “Foi aí que se iniciou minha faculdade”, lembrou Kairo. De lá ele migrou juntamente com Gilson para o Portal F, ganhando mais visibilidade. Daí foi um pulo para ser chamado para a editoria policial do Portal Costa Norte. “Como um menino que vê um doce e não consegue se conter, eu comecei a pegar o microfone e dizer que um dia realizaria meu sonho de ser repórter de TV. Então foi aí que comecei a fazer reportagens televisivas”, lembra.

E foi exatamente em uma reportagem da TV Costa Norte que o apresentador da TV Meio Norte de Teresina, Ieldyson Vasconcelos, descobriu Kairo e ao vivo pediu a contratação daquele que viria a ser o “garoto prodígio” da emissora. “O Ieldyson começou a pedir ao dono da emissora, Paulo Guimarães, a minha contratação e na mesma época o deputado Silas Freire também queria que me contratassem e aquilo gerou uma grande repercussão”, enfatiza. Foi então que ele foi contratado, tendo João Júnior como cinegrafista, profissional que conforme frisou Kairo, “também é merecedor da medalha”.

“Divido essa medalha com o meu parceiro de trabalho, o JJ, porque é ele quem todos os dias me busca em casa às 7:00 em casa, que filma e edita todas as matérias que vocês veem no ar, que me dirigi, me orienta e me aconselha”, ponderou. “Muito obrigada vereador Karlson Pessoa, muito obrigado João, obrigado aos meus pais, minha noiva Aninha, ao meu sogro Régis Rocha, aos meus colegas de trabalho Darival Júnior, Tiago Mendes, demais repórteres, aos meus pais e a todos vocês”, finalizou.

Fonte: Blog do Pessoa