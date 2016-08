Justiça Federal leva Juizado Itinerante para Ilha Grande/PI

Foi definido a realização de mais um Juizado Especial Federal Itinerante, dessa vez a ser realizado pela Subseção Judiciária de Parnaíba, e sediado na cidade de Ilha Grande do Piauí, abrangendo, também, a população do entorno do município, em especial a população ribeirinha e praiana do ecossiStema do Delta do Parnaíba e da Ilha Grande de Santa Isabel.

Para a etapa de Atermação e Perícias, ficou definido o período de 19 a 23 de setembro de 2016 e o local será o Centro Paroquial da cidade de Ilha Grande do Piauí. Já na ocasião serão reduzidas a termo as demandas dos jurisdicionados que não possuírem advogado, bem como, realizadas as perícias médicas de todos os processos ajuizados no Itinerante.

Ressalta-se que serão aceitas petições iniciais de partes assistidas por advogados, diretamente no local do evento, cabendo ao advogado, no caso, providenciar o comparecimento da parte, já no momento da entrega da petição inicial, para a realização de perícia médica, sob pena de o processo ser excluído do evento.

Com informações da TRF1 – Justiça Federal