Justiça do PI determina que 30% dos bancários continuem trabalhando

A Justiça do trabalho no Piuaí concedeu liminar determinando que o efetivo mínimo de 30% dos bancários permaneça trabalhando durante a greve da categoria, que já dura uma semana. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí (OAB-PI), que pediu a liminar, as atividades bancárias estavam totalmente paradas e isso estava prejudicando o recebimento de honorários advocatícios. O sindicato da categoria diz que o percentual já está sendo cumprido.

“Não se trata de mera redução do ritmo de trabalho, mas total paralisação das atividades. Além de impedir o livre exercício da advocacia e afrontar as prerrogativas profissionais do advogado, essa recusa do atendimento pode causar prejuízos imensuráveis ao cidadão e aos advogados, que estão privados de receber seus honorários, verba de natureza alimentar e imprescindível para o sustento próprio e de sua família”, disse o presidente da OAB-PI, Chico Lucas.



Na decisão proferida nesse domingo (11), a juíza do trabalho Luciane Rodrigues do Rêgo Monteiro Sobral, da 2ª Vara do Trabalho de Teresina, determinou que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários do Estado restabeleça, de imediato, o efetivo durante todo o expediente bancário nas agências e postos de atendimento conveniadas e estabelecidas nos órgãos do Poder Judiciário estadual e federal no Piauí, a fim de assegurar o atendimento aos advogados e demais jurisdicionados. Foi estipulada, ainda, multa diária de R$ 10.000,00 em caso de não cumprimento.



“Hoje os bancos já estão trabalhando com esse contingente ou até mais gente. Essa decisão não influi em nada na nossa greve. O que acontece é que os bancos é que devem gerenciar melhor o pessoal que está trabalhando. Não vamos recorrer da decisão, mas vamos informar ao juiz que os 30% estão na ativa, mas que os bancos têm suprir com pessoas o setor de compensações”, disse o presidente do sindicato dos bancários do Piauí, Arimatea Passos.



Em greve desde o dia 6 de setembro, os bancários reivindicam aumento de 15%, o que representa a reposição da inflação e mais um ganho de real de 5%. A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) apresentou proposta de reajuste de 7% de reajuste salarial e mais abono de R$ 3,3 mil, mas os termos foram recusados pela categoria. O impasse continua e uma nova rodada de negociação está marcada para às 14 horas desta terça-feira (13) em São Paulo.



Longas filas

Com setes dias de greve, muitos clientes em Teresina têm recorrido às casas lotéricas e correspondentes bancários e enfrentando longas filas.



Adriana Nascimento, 35 anos, mora no Povoado Veleiros, zona rural de Teresina. Ela teve que acordar às 6h30 para ir até o bairro Dirceu Arcoverde onde pagou as contas. Após quase uma hora de espera, ela comemorou ao chegar no guichê.



“Graças a Deus chegou a minha vez. Acordei muito cedo e esperei bastante na fila. Eu vim aqui somente para pagar as minhas contas, inclusive, algumas delas atrasadas por conta da greve. Eu até tenho um dinheiro no banco para tirar, mas por conta disso, ainda não tive como”, disse.

Fonte: G1/Piauí