Juju Salimeni se veste de Madonna em ensaio sensual

Musa, gostosa, fortona. Juju Salimeni, 30 anos, “veste” todos esses estereótipos, mas é muito mais do que todos eles juntos. Talvez por isso tenha ficado tão bem no papel de Madonna no ensaio de carnaval do EGO – que adianta uma prévia do que ela vai mostrar no desfile da Unidos da Tijuca. A musa interpretará a rainha do pop no enredo da escola, que faz homenagem à música americana no carnaval deste ano.

“Quando vi o enredo da escola, fiquei animada. Esperava que fosse alguma diva da música. Mas quando me falaram que seria a Madonna, fiquei muito mais feliz. É a maior de todas. Sem contar que tem atitude. Sempre defendeu interesses femininos, não tem vergonha de nada. Se quiser sair nua, sai.

Se quiser explorar algo sensualmente, sexualmente, vai explorar. Esse também é o meu estilo. Não acho que mulher precise estar coberta para ser respeitável. A mulher pode estar como ela quiser”, diz ela, já dando pistas de que vai ousar novamente na avenida e mostrar o corpão arduamente trabalhado na academia.

Aliás, no quesito fantasia, Juju tentou comprar uma réplica do famoso corpete cônico assinado por Jean Paulo Gaultier e usado por Madonna nos anos 90, mas depois desistiu ao perceber que a peça a deixaria muito tapada.

“Nesta época tenho um preparo de corpo mais radical. Modifico o meu treino, que fica mais pesado, a dieta mais restrita, é a época que tenho que estar melhor. No resto do ano, dá para dar uma disfarçada. Não fico pelada o ano todo”, diz ela, rindo, e contando ainda que tanta malhação lhe rende um efeito colateral no samba. Segundo a loira, a bunda fica dura, incrível, mas perde malemolência.

“Sei que tem muita mulher que enrola na hora de sambar, mas eu me esforço. Só que sou dura. Passei a vida toda fazendo musculação, e aí, para balançar, não balança. Minha professora de samba manda eu balançar a bunda, mas ela não balança (risos). E eu me dedico a isso, mas não sou maleável, não tenho malemolência”, admite ela, que faz aula de samba.

A apresentadora diz que percebeu uma cobrança maior por samba no pé no carnaval do Rio e que por isso tem se dedicado neste quesito. Questionada se tanta dedicação é para, quem sabe, um dia virar rainha de bateria na Cidade Maravilhosa, ela diz que não, mas não descarta a hipótese.

“Ano passado falaram muito do meu corpo. Então tenho a responsabilidade de estar igual ou melhor. É sempre isso que chama mais atenção. Com a coisa da Madonna, então. Acho que vai ser incrível. Vai ter bundão na avenida de novo. Estamos trabalhando para isso”, brinca a loira no melhor estilo “blond ambition”.

Fonte: Ego