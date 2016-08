Juiz é preso no Piauí por suspeita de venda de sentenças

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do Piauí (Gaeco) em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu nesta sexta-feira (26) um mandado de prisão contra um juiz aposentado na Zona Leste de Teresina. A operação chamada ‘Immóbilis’ é resultado de uma investigação encabeçada pelo Gaeco da Bahia.

Ao todo são nove mandados de prisão temporária, sendo que o do magistrado é o único cumprido no Piauí. A operação investiga fraudes na aquisição de imóveis e venda de sentenças judiciais. De acordo com as investigações, o juiz participou ativamente das fraudes imobiliárias utilizando decisões da Justiça para conseguir a propriedade de imóveis em diversas cidades.

O magistrado foi levado para sede do Gaeco em Teresina. De acordo com o promotor Luiz Antônio França, integrante do Gaeco-PI, a organização criminosa comprava imóveis com um valor muito abaixo do mercado por conter débitos hipotecários e, com a ordem judicial, conseguiam retirar a hipoteca desses imóveis e depois revendê-los como se ela não existisse.

“Indícios dão conta de que ele recebia valores para proferir essas sentenças. Essas cartas precatórias eram enviadas para outros estados e lá eram retirados os gravames hipotecários. Posteriormente a organização criminosa falsificava o registro desses imóveis”, disse.

Ainda conforme o MP, mesmo ele sendo magistrado de nível estadual, conseguia decisões porque a organização criminosa fraudava os documentos. As sentenças foram proferidas quando o juiz atuava em Canto do Buriti, no semiárido piauiense.

