Jovens são principais vítimas de acidentes de trânsito, em Parnaíba

Os acidentes de trânsito correspondem à realidade do uso imprudente das vias. Em Parnaíba, o Pelotão de Policiamento de Trânsito (PPTRAN) realiza o registro de todas as ocorrências atendidas pela divisa militar vinculada ao 2º Batalhão de Polícia Militar do Piauí e especializada em acidentes de trânsito.

Conforme o PPTRAN 70% dos acidentes registrados são de colisões entre veículos sem lesão as pessoas envolvidas e apenas com danos materiais. As colisões envolvendo vítimas feridas chegam à média de 20% dos casos. Em terceira posição estão os casos de atropelamento, abalroamento, choques, entre outros que está na média de 10% de todos os casos.

Os jovens são as principais vítimas dos acidentes de trânsito, principalmente pela imprudência. Os homens são o que mais sofrem os respectivos acidentes. Segundo a soldada da Polícia Militar Elisângela Nascimento Pereira, responsável pela reunião dos dados, a principal causa dos acidentes é a imprudência. As principais infrações são o não uso do capacete, sinto de segurança, o uso do telefone ao conduzir e não porte da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH.

A avenida mais perigosa de Parnaíba é a João Silva Filho, onde todos os dias acontecem acidentes. A empresária Ivana Gomes disse que já realizou um abaixo assinado para que fosse colocado um semáforo entre no cruzamento da Rua Pedro Freitas com a Avenida João Silva Filho devido aos constantes acidentes e as mortes. Depois da João Silva Filho, Avenida de São Sebastião e a Avenida Armando Cajubá são as mais violentas pelos acidentes registrados. Isso devido às vias serem muito movimentadas já que são caminhos de acesso ao centro da cidade de Parnaíba. Educação e prudência são imperiosas no trato com o trânsito.

