Jovens abordados são flagrados com drogas pela Polícia Militar

Dois jovens foram abordados pela Polícia Militar por volta das 16h30 de quinta-feira (15/09) no cruzamento das ruas Samuel Santos com Guaporé, no Bairro Pindorama, em Parnaíba, e flagrados portando drogas. A ação foi resultado de um patrulhamento de rotina realizada por uma guarnição composta pelos sargentos Kelson Alves, Gilson Alves e o soldado Miranda.

Os jovens foram identificados como Rafael Maty Monteiro, 22 anos, e Lucas Oliveira de Sousa, que não teve a idade informada. Com eles foram apreendidas três pedras de crack e quatro trouxinhas de maconha, além de R$ 6,00. Por conta do resultado da abordagem, os jovens foram levados para a Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.

Por Daniel Santos