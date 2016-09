Jovem tenta salvar crianças e morre afogado na Pedra do Sal

Eric Moura Ferreira da Costa,26 anos, natural de Teresina morreu afogado por volta das 14h de domingo (11/09) na praia da Pedra do Sal, quando veio a Parnaíba em uma excursão em um ônibus do município de Altos.

As informações são de que o homem teria entrado no mar para socorrer duas crianças, pois acreditava que estavam se afogando do lado da maré mansa da praia e que estava alta. Diante da situação acabou morrendo. O corpo foi retirado do mar e após a intervenção da Polícia Militar, uma equipe Departamento de Polícia Técnica e Científica do IML de Parnaíba foi até o local e fez a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Por Daniel Santos