Jovem morre eletrocutado ao invadir criadouro de peixes, em Parnaíba

O jovem Leonardo Pereira de Carvalho, 23 anos, morreu após descarga elétrica por volta das 20hs30 desta quinta-feira (16/02) no povoado Alto do Batista, zona rural de Parnaíba. Segundo informações da Polícia Militar, Carvalho tentou invadir uma propriedade particular onde há criatório de peixes e ao tocar na cerca elétrica acabou não resistindo a descarga de energia e morreu no local.

Uma guarnição da Polícia Militar, comandada pelo sargento Athayde, isolou o local. Leonardo Carvalho caiu dentro de um tanque com tilápias e foi retirado. O tanque é alambrado de uma cerca ligada a energia elétrica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência constatou que de fato o homem tinha morrido. A perícia criminal realizou os procedimentos e o corpo foi removido.

Por Daniel Santos