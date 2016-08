Jovem morre após colisão entre carro e moto no cruzamento de avenidas

O jovem Wellington de Almeida Santos, 25 anos de idade, mais conhecido “Eltim”, morreu por volta das 06h deste sábado (27/08) no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA). Ele se envolveu em um acidente de trânsito por volta das 23h de sexta-feira (26/08) no cruzamento das avenidas Francisca Borges com João Silva Filho, mais precisamente no Balão do Planalto, em Parnaíba.

Um dos veículos envolvidos é uma Honda/CG150 Titan Mix KS, modelo 2009, de cor cinza, placa NID 4932 Parnaíba (PI), conduzida por Tiago Alberto Veras dos Santos, 31 anos, tendo como passageiro Wellington de Almeida Santos. O outro veículo se trata de um I/Ford Focus SE 1.6 HC, modelo 2016, de cor branca, placas PIH 2177 Teresina (PI), conduzido por David Carlos Pereira Martins, 33 anos.

Segundo informações colhidas pelo Pelotão de Policiamento de Trânsito (PPTRAN), o carro seguia pela Avenida João Silva Filho, já dentro da rotatória, quando houve a colisão da moto que seguia pela Avenida Francisca Borges, em direção ao Bairro João XXIII. Com o impacto da colisão houveram danos materiais. As pessoas que estavam na motocicleta foram levadas para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA). Wellington Santos não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte. Ele era acusado de homicídio.

Por Daniel Santos