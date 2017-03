Jovem foge com celular de vigia e acaba preso

O jovem Arone Gomes dos Santos, 18 anos, foi preso por volta de 01h desta segunda-feira (20/03) acusado de ter furtado o celular do vigia do Shopping Amarração, centro de Luís Correia. O furto aconteceu na recepção do empreendimento, mas o próprio vigia perseguiu o bandido e imobilizou.

Uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Turístico (CIPTUR), comandada pelo subtenente Jorge Sales, algemou o jovem Arone e o conduziu para a Central de Flagrantes. Arone Gomes dos Santos tem endereço na residente à Rua José Patriotino, Bairro Beira-Mar, através do Shopping Amarração.

Por Daniel Santos