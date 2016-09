Jovem é surpreendido a bala por rivais e fica gravemente ferido

Um jovem foi surpreendido com disparos de arma de fogo quando estava em uma calçada por volta das 21h30 de terça-feira (13/09), no Conjunto Colina I, Bairro João XXIII, em Parnaíba. Segundo informações da Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta chegaram e atiraram contra Denis Alan Nunes do Nascimento, 23 anos, que foi baleado na região do tórax e abdômen.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar foram até o local. As informações são de que os homens chegaram alvejando e foram ouvidos seis disparos, dos quais dois acertaram a vítima. O homem foi levado para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) em estado grave.

Já no início da madrugada desta quarta-feira (14/09) passou por intervenção cirúrgica. Segundo o subtenente Tadeu Santos, oficial do Comando de Policiamento da Área (CPA), a possibilidade é que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas. Os acusados não foram identificados ainda.

Por Daniel Santos