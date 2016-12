Jovem é preso em fuga após roubo em Parnaíba

O Pelotão de Policiamento de Trânsito (PPTRAN) prendeu Rafael Bruno da Silva, 19 anos, por volta das 13h desta quinta-feira (22/12) no Bairro Dirceu Mendes Arcoverde, em Parnaíba, acusado de roubo contra Valdesa Vieira, 38 anos, e lhe foi tomado o celular Samsung Duos.

O roubo aconteceu na Rua Rodrigo Coimbra, próximo ao Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA). Após o crime, uma guarnição do PPTRAN, comandada pelo Sargento Rafael Gonçalves, tendo como patrulheiros os cabos Mendes e Erivaldo, seguiu para no sentido de capturar o acusado e o prendeu na Rua Francisco das Chagas Sousa, com o produto do roubo. Rafael Silva foi conduzido para a Central de Flagrantes.

Por Daniel Santos