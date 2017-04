Jovem é preso com revólver após disparo em via pública

Após a denúncia de disparo de arma de fogo em via pública, a Polícia Militar prendeu Airton da Silva Silveira, 22 anos, mais conhecido “Tom”, por volta das 23hs30 de terça-feira (11/04) no Bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba. Uma guarnição da Força Tática, comandada pelo subtenente Paulo Roberto, tendo como membros o sargento Fabriciane Monteiro, o cabo calos pereira e o soldado David, foi até o local indiciado.

Pessoas desconhecidas da polícia indicaram uma casa onde estaria o autor dos disparos. O suspeito Airton Silveira foi visto pelos policiais saindo do banho em um banheiro, tipo latrina, no quintal da casa onde mora. Os policiais revistaram o homem e nada encontraram. Com a continuidade das averiguações, os militares viram três cápsulas deflagradas afundando na fossa.

Com a intensificação das buscas e do lado do banheiro, no quintal da vizinha, foi encontrado um revólver de calibre 38 com três munições intactas. O subtenente Paulo Roberto questionou a Airton sobre a propriedade da arma e o jovem afirmou que era sua. Disse ainda o revólver era para sua defesa contra a pessoa de Ronaldo que é seu desafeto. A polícia acredita que ambos tenham trocado tiros.

Por Daniel Santos