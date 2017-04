Jovem é preso após furtar a própria vizinha, em Parnaíba

Um jovem foi preso no inicio da tarde desta segunda-feira (10/04) acusado de realizar um furto qualificado contra sua vizinha, no conjunto Raul Barcelar III, Bairro Planalto Montserrat, em Parnaíba. Uma guarnição do Grupamento de Atendimento Especial à Criança ao Idoso e a Mulher (GAECIM), comandada pelo sargento Viana Neto, tendo como patrulheiros os soldados Otaniel e Naira, recebeu a denúncia e seguiu para o local.

A dona da casa relatou aos policiais que o ladrão furtou um aparelho televisor, dois notebooks, três câmeras fotográficas, uma impressora, várias joias, uma mochila, várias roupas, uma chave do carro, uma chave de moto, um receptor de antena Century, dois óculos Ferrovia, entre outros objetos. Um dos policiais do Serviço Reservado entrou no caso realizando averiguações junto ao Gaecim.

Wélisson Breno Rodrigues Santos

O jovem Wélisson Breno Rodrigues Santos, 21 anos, foi flagrado no residencial Dunas, Bairro Dirceu Mendes Arcoverde. Santos estava com uma mochila nas costas. Após ser interceptado, sua mochila foi vistoriada e encontrado um computador do furto. Questionado sobre o restante dos objetos, relatou que estavam escondidos em uma casa abandonada no Planalto Montserrat. Disse que pulou o muro da casa e entrou pela porta da frente. Os objetos foram apreendidos e levados para a Central de Flagrantes. Segundo o sargento Viana, quando questionado sobre as razões de furtar a própria vizinha, alegou como motivação a crise financeira. Wéllisson Santos foi autuado por furto qualificado.

Por Daniel Santos