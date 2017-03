Jovem é preso após assaltos em Parnaíba

A Polícia Militar prendeu Alan Deivid Sousa da Silva, 21 anos de idade, por volta das 21hs de terça-feira (21/03) no Conjunto Jardim América, Bairro Rodoviária, em Parnaíba, acusado de um assalto contra uma mulher e sua filha, no Bairro Boa Esperança. O acusado acabou caindo da moto e o condutor fugiu quando era seguido pelo moto patrulhamento da Polícia Militar. Com Alan Silva foram encontradas duas bolsas que haviam sido roubadas. O caso foi levado para a Central de Flagrantes.

Por Daniel Santos