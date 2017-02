Jovem é preso ao ser flagrado por câmeras durante furto

A Polícia Militar prendeu Francisco Lima dos Santos, 20 anos, mais conhecido “Chiquinho do Sofá”, foi preso na noite de domingo (19/02), no Bairro Nova Parnaíba, em Parnaíba, acusado de furto qualificado. Uma guarnição do moto patrulhamento da Polícia Militar, comandada pelo sargento Rílson Guedelho, tendo como patrulheiro o soldado Williann, recebeu a informação do senhor Francisco Gomes por volta das 16hs de que sua casa no Bairro São Benedito foi invadida e levaram dois notebooks e um Ipad.

Os policiais assistiram as imagens do sistema de monitoramento da casa e viram um homem de bermuda verde, camisa azul e boné com detalhes vermelhos. O ladrão levou os objetos dentro de uma sacola vermelha. A vítima rastreou seu Ipad que estava na Rua Jaicós no Bairro Nova Parnaíba. Quem recebeu foi uma mulher que autorizou a entrada dos policiais e na vistoria encontraram a capa do Ipad. A mulher informou que o aparelho estava com seu filho; mas ele não se encontrava e se comprometeu de informar a polícia quando o filho chegasse. Um novo rastreamento foi feito e acusou no cruzamento das ruas Davi Caldas com Floriano e o Ipad foi achado abandonado em um matagal.

O homem suspeito ligou para a polícia que havia adquirido o aparelho com Francisco Lima dos Santos. Os policiais conseguiram encontrar o endereço do acusado, e ele estava exatamente com as mesmas roupas que foram visualizadas no vídeo. O homem admitiu que tinha furtado e informou que havia repassado para um comparsa vender. Os Policiais conseguiram recuperar os equipamentos furtados. Os policiais militares concluíram a ocorrência quase à meia noite.

Por Daniel Santos