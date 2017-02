Jovem é morto com balaço ao tentar assaltar, em Parnaíba

O jovem Wellington, de aproximadamente 23 anos, mais conhecido “Corvo”, morreu por volta das 19hs30 desta segunda-feira (27/02) após ser atingido com um balaço na virilha, no Bairro Piauí, em Parnaíba, quando realizava um assalto junto com seu comparsa, um adolescente de 16 anos de idade. Os dois circulavam em uma moto Honda Pop de cor branca, sem emplacamento.

A dupla assaltou um homem que acabou surpreendendo os dois com três tiros. Um balaço atingiu Wellington, que jogou o revólver fora e caiu em cima do telhado de uma casa, e outro tiro atingiu o peito do adolescente, que sobreviveu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou socorro à vítima, enquanto a perícia criminal realizou os procedimentos e removeu o corpo do jovem morto. A Força Tática está investigando quem efetuou os disparos.

Por Daniel Santos