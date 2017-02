Jovem é flagrado pela polícia com maconha no bolso

A Polícia Militar prendeu Luís Carlos Evangelista, 25 anos, por volta das 10hs30 desta terça-feira (21/02) no Bairro João XXIII, em Parnaíba, com posse de 17 trouxinhas de maconha. Uma guarnição do moto patrulhamento da Polícia Militar, comandada pelo cabo Paixão, tendo como patrulheiros o cabo Sales Ribeiro e o soldado Arimateia, fazia rondas e abordou Luís Carlos que passava a pé pela Avenida Francisca Borges dos Santos.

Com a revista, os policiais acharam no bolso do investigado, a droga que foi apreendida. Segundo os policiais, quando questionado sobre a posse da droga, Luís afirmou que é usuário de drogas e não disse onde adquiriu. Ainda segundo a polícia, o homem ficou surpreso com a abordagem, pois não imaginava que seria interceptado. Luís foi levado para a Central de Flagrantes.

Por Daniel Santos