Jovem é abordado e preso com pedras de crack, em Parnaíba

Uma guarnição da Força Tática, comandada pelo sargento Fabriciane Monteiro, prendeu Carlos Alan de Sousa Gomes, 24 anos, mais conhecido “Alanzin”, por volta das 11h30 de domingo (11/09) no Bairro Ilha grande de Santa Isabel, em Parnaíba, após uma abordagem. Os policiais militares faziam rondas por aquela região quando avistaram Alan, o reconheceram e o abordaram.

Questionado sobre se tinha drogas consigo, ele respondeu que sim. Após uma revista foi encontrado com o mesmo, cinco pedras grandes de crack. Quando os policiais perguntaram em que local da cidade ele tinha comprado a droga, informou que adquiriu com o “Cabeça de Ovo”, o que resultou em uma apreensão maior de drogas, na Rua do Dudu, no mesmo bairro.

O jovem Alan, que tem endereço no Bairro São Vicente de Paula, foi levado para a Central de Flagrantes. Alan já foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, após uma intervenção da Força Tática em junho deste ano com 150 quilos de maconha.

Por Daniel Santos