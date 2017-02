Jovem armado é preso em acidente após assalto

O jovem Airton Cunha de Sousa, 21 anos, foi preso por volta das 14h desta sexta-feira (17/02) no cruzamento das ruas Itaúna com Caiapós, no Bairro Pindorama, em Parnaíba, acusado de fuga após assalto e se envolver um acidente de trânsito. Airton Sousa seguia com seu comparsa em uma moto Honda/Pop100, modelo 2013, de cor vermelha, placa OUB 0105 Parnaíba (PI).

A dupla estava pela Rua Caiapós e arrancou um cordão do pescoço de uma mulher que estava conduzindo uma moto Bros. No momento do roubo, a vítima foi ameaçada com uma arma de fogo. No ato da fuga, os assaltantes tentaram cruzar a Rua Itaúna; mas acabaram colidindo com um homem que conduzia, na preferencial, uma moto Honda/NXR 160 Bros, modelo 2016, de cor preta, placa PIP 4644 Parnaíba (PI).

Os moradores correram para cima por conta do acidente e acabaram capturando Airton Sousa, enquanto isso o comparsa fugiu. Airton foi agredido por algumas pessoas revoltadas, enquanto estava imobilizado. A Polícia Militar, através da Força Tática, prendeu o acusado e aprendeu um revólver de calibre 32, que estava caído próximo ao local do acidente, além de um pequeno tablete de maconha. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou socorro à outra vítima do acidente e levou para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA). Airton foi levado para a Central de Flagrantes.

Por Daniel Santos