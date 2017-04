José Mayer perde papel em novela após acusação de assédio sexual

A carreira de José Mayer já começou a sofrer os primeiros impactos após o ator ter sido acusado de assédio sexual por uma figurinista de 28 anos da TV Globo. De acordo com a coluna “Zapping”, do jornal “Agora SP” deste domingo (2), o artista perdeu seu papel em “O Sétimo Guardião”, próxima novela de Aguinaldo Silva no horário das nove, para o qual já estava reservado. Ainda segundo a publicação, Mayer terá que se afastar da TV por um tempo para descansar sua imagem após a polêmica. Outro ponto destacado pela coluna é que o artista, conhecido por seus personagens sedutores, deve passar a assumir outro tipo de papel.

Entende a acusação da figurinista

Susllem Meneguzzi Tonani, figurinista da TV Globo, revelou em entrevista ao jornal “Folha de S. Paulo” detalhes do assédio que sofreu por José Mayer. Com o título “José Mayer me assediou”, a profissional contou: “A primeira ‘brincadeira’ de José Mayer Drumond comigo foi há 8 meses. Ele era protagonista da primeira novela em que eu trabalhava como figurinista assistente. E essa história de violência se iniciou com o simples: ‘como você é bonita’”. Trabalhando de segunda à sábado, lidar com José Mayer era rotineiro. E com ele vinham seus ‘elogios’. Do ‘como você se veste bem’, logo eu estava ouvindo: ‘como a sua cintura é fina’”. E garantiu: “Foram meses envergonhada, sem graça, de sorrisos encabulados. Disse a ele, com palavras exatas e claras, que não queria, que ele não podia me tocar, que se ele me encostasse a mão eu iria ao RH. Foram meses saindo de perto. Uma vez lhe disse: ‘você é mais velho que o meu pai. Você tem uma filha da minha idade. Você gostaria que alguém tratasse assim a sua filha?’”. E surpreendeu ao dizer que uma das atitudes mais ousadas do ator aconteceu na frente de outras colegas de trabalho, que nada fizeram para lhe defender: “Ele colocou a mão na minha b… e ainda disse que esse era seu desejo antigo”.

Ator negou a acusação

Em entrevista ao mesmo jornal procurado por Susllem Meneguzzi Tonani, figurinista que garantiu ter sido assediada pelo artista, José Mayer negou a acusação. “Respeito muito as mulheres, meus companheiros e o meu ambiente de trabalho e peço a todos que não misturem ficção com realidade”, disse o Tião Bezerra da novela “A lei do amor”, que chegou ao fim na última sexta-feira. E prosseguiu: “As palavras e atitudes que me atribuíram são próprias do machismo e da misoginia do personagem Tião Bezerra, não são minhas! Nesses 49 anos trabalhando como ator sempre busquei e encontrei respeito e confiança em todos que trabalham comigo”. Através de um comunicado enviado ao Purepeople, a TV Globo garantiu que “repudia toda e qualquer forma de desrespeito, violência ou preconceito. E zela para que as relações entre funcionários e colaboradores da emissora se deem em um ambiente de harmonia e colaboração”.

Fonte: Purepeople