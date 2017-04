Caso José Mayer: Figurinista tem até agosto para depor

José Mayer pode ficar livre de responder um processo judicial no inquérito em que é acusado de assédio sexual por Su Tonani. A figurinista tem até agosto para prestar depoimento em uma delegacia e, assim, evitar que o caso seja encerrado. A informação é do colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, nesta sexta-feira (21).

A única vez que Su Tonani comentou o assédio foi no dia 31 de março em post publicado por um blog do jornal “Folha de S.Paulo”. A profissional tem somente seis meses para depor a partir do momento em que foi assediada por José. Em meados deste mês circulou a informação que a figurinista havia desistido de formalizar a denúncia contra o ator. O pai da também atriz Julia Fajardo, que deletou suas contas de rede social após a polêmica, estava escalado para a novela “O Sétimo Guardião“, sucessora de “O Outro Lado do Paraíso“, porém acabou afastado da trama de Aguinaldo Silva. Apesar disso, o ator segue sendo visto na segunda reprise de “Senhora do Destino” e vai aparecer nas reapresentações de “Fera Radical” e “Tieta”, ambas no canal pago Viva.

Dias após a denúncia ter vindo à tona, o artista admitiu ter cometido assédio contra a figurinista em carta escrita por uma assessoria de imprensa contratada por ele. “Eu errei. Errei no que fiz, no que falei, e no que pensava (…). A atitude correta é pedir desculpas (…). Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas (…). Tristemente, sou sim fruto de uma geração que aprendeu, erradamente, que atitudes machistas, invasivas e abusivas podem ser disfarçadas de brincadeiras ou piadas. Não podem. Não são. Aprendi nos últimos dias o que levei 60 anos sem aprender (…).”, garantiu.

Casada há 40 anos com José e mãe de sua única filha, Vera Fajardo desmentiu, através da assessoria de imprensa do marido, que tenha saído de casa e que iria colocar ponto final no casamento. “A Vera não saiu de casa. Ela continua e continuará casada. 45 anos não são 45 dias. A Vera não deixará as notícias abalarem o casamento”, afirmou.

Fonte: Pure People