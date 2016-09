Jogos Paralímpicos: Piauiense disputará medalha de ouro

Piauiense disputará medalha de ouro nesta quarta-feira.

Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 começaram há apena seis dias e o Brasil já igualou as 43 medalhas conquistadas em Londres 2012. A carga de emoção para os brasileiros, no entanto, já ultrapassou, e muito, todas as edições passadas.

Competindo em casa, com uma torcida que tem feito a diferença, a maior delegação da História verde e amarela vem fazendo bonito. Nesta terça, foram mais oito pódios – um ouro, quatro pratas e três bronzes. E o Brasil se aproxima da meta de ficar entre as cinco melhores nações do mundo.

Natural de Picos, o piauiense Luis Carlos Cardoso, de 31 anos, que se classificou para disputar medalha de ouro na quarta-feira, dia 15, conseguiu tempo de 54seg887. Com a classificação na categoria KL1 200, não precisará disputar a semifinal.

Luis Carlos Cardoso é esperança de medalha para o país. Campeão mundial no caiaque pela categoria KL1 em 2015 e bronze em 2016, ele entra na Lagoa Rodrigo de Freitas às 9h15 de amanhã.

Na natação os holofotes estarão voltados para o revezamento 4×100 livre 34 pontos, com a participação de Daniel Dias, Andre Brasil, Phelipe Rodrigues e Ruiter Silva, e para Carlos Farrenberg, atual vice-campeão dos 50m livre S13.

Fonte: Portal Meio Norte