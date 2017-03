João Silva Neto fala sobre política e diz que país está em “mar de lama”

O ex-deputado estadual João Silva Neto foi o entrevistado desta quarta-feira (29) no Jornal da Costa Norte. Com vasta trajetória na vida pública, já ocupou cargos diversos, inclusive tendo sido vice-prefeito de Parnaíba. Na ocasião, ele deu seu ponto de vista sobre o atual momento vivido no país, em meio a crise política e econômica.

“O Brasil está imerso em um mar de lama. Em qualquer lugar que você olhe vai ver corrupção. Esses anos de governo do PT provocaram uma catástrofe no país. Esta aí um rombo de R$ 58 bilhões nas contas públicas e o ministro da Fazenda já está anunciando aumento de impostos. A população que paga a conta”, disse.

Apesar das fortes críticas quanto às gestões do PT em nível nacional, João Silva Neto adota um tom moderado com relação ao governador Wellington Dias. Segundo ele, o estado tem conseguido manter o equilíbrio fiscal e fazer investimentos. “Anunciaram que vão reestruturar o metrô de Teresina feito por Alberto Silva”, exemplificou.

Quando o assunto é Eleições 2018, o ex-deputado afirma categoricamente que Wellington está com a reeleição praticamente garantida. De acordo com ele, a oposição não manifesta força política para sair vitoriosa. “O lado forte do PMDB, do Marcelo Castro, está fechado com o governador. E o próximo vice vai ser o Themístocles Filho”, prevê.

João Silva Neto também deu seu ponto de vista a respeito do início da gestão de Mão Santa à frente da Prefeitura de Parnaíba, prestes a completar os primeiros três meses. “Começou bem. Mandou limpar e iluminar a cidade, tapar os buracos. Tem um bom secretariado e tem tudo para fazer um bom governo”, avalia.