João Henrique faz palestra e defende ‘oposição estruturada’

A Caravana Piauí em Movimento, do PMDB, chegou à cidade de Parnaíba nesta sexta-feira (17). Na ocasião, o vice-presidente regional do partido no Piauí e presidente nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi), ex-ministro João Henrique de Almeida Sousa, voltou a criticar o fato de o PMDB ocupar cargos no governo e pediu uma oposição “mais estruturada”.

“Estamos clamando para que se forme uma estrutura de oposição no Estado, para que se forme uma oposição mais estruturada, que já está acontecendo”, declarou. Durante a palestra, ele comparou o governo Dilma Rousseff (PT) com o governo de Michel Temer (PMDB).

Esta é a terceira edição da Caravana Piauí em Movimento, que reuniu políticos, empresários, industriais e lideranças políticas de Parnaíba e de vários municípios vizinhos no prédio do Senai (Serviço Nacional da Indústria) da avenida Capitão Claro.

Participaram da palestra em Parnaíba, o prefeito Mão Santa (SDD), o ex-governador Zé Filho (sem partido) e a deputada estadual Juliana Moraes Souza (PMDB), além de vereadores de Parnaíba e municípios vizinhos. O ex-governador Zé Filho disse que o ex-ministro é a única voz da oposição hoje que se expressa claramente contra o Governo do Estado.

Ainda sem partido, Zé Filho afirmou que vai se filiar a alguma sigla apenas no próximo ano. “Só vou decidir em março de 2018, depende de como as coisas vão acontecer”, enfatizou.

Iniciativa da Fundação Ulysses Guimarães, a caravana tem por objetivo mostrar a situação do Piauí e discutir as perspectivas do estado para o futuro. Foi a terceira palestra do Piauí em Movimento – a primeira ocorreu em Piripiri, em janeiro, e a segunda em Floriano, em fevereiro. A ideia da caravana é percorrer as 15 maiores cidades do Piauí, incluindo a capital Teresina, até o final do ano, para levantar dados e debater sobre o que os piauienses querem e esperam para o futuro do Estado.

