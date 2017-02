Jaque Khury posa de biquíni e se derrete pelo filho

Jaque Khury usou seu Instagram para falar do amor que sente pelo filho. A ex-BBB publicou uma foto em que aparece de biquíni e chamou atenção pela boa forma. “Eu não tenho dúvida que o meu filho foi o maior presente que Deus me deu. Nele eu tenho meu lar e minha família. Nele eu encontrei o amor incondicional, a paciência e a generosidade. E é com ele eu aprendo as melhores coisas da minha vida. Por ele, eu acordo diariamente querendo uma vida melhor e vou atrás disso”, escreveu ela em um dos trechos da declaração.

Os posts com o filhão não são nenhuma novidade nas redes sociais de Jaque, que adora ser clicada com o menino. No início de janeiro, Jaque Khury tirou onda ao posar com Gael e aproveitar o dia na piscina. Primeiro porque a mamãe exibiu um corpo em forma com tudo no lugar. Segundo porque a fofura de Gael roubou a cena e recebeu vários elogios dos seguidores da mamãe ex-BBB.

Fonte: Ego