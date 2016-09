Ivete Sangalo, de maiô, exibe corpão: ‘Sem respirar pra foto ficar de deusa’

Cantora divulgou a imagem na madrugada desta terça-feira, 13, em seu perfil em uma rede social.

Ivete Sangalo exibiu sua boa forma ao posar para foto usando um maiô sexy, vazado nas laterais, em barco. A cantora divulgou a imagem na madrugada desta terça-feira, 13, em seu perfil no Instagram. Na legenda da imagem, a baiana escreveu o trecho da música “Azul da cor do mar”, de Tim Maia. “’Ah, se o mundo do inteiro me pudesse a ouvir, tenho tanto pra contar , dizer que aprendi (…). Azul da cor do mar’. Mulher plena (risos). Toda sem respirar pra foto ficar de deusa. Amei!”, disse com bom humor.

Na rede social, os fãs encheram Ivete de elogios como “linda”, “maravilhosa”, “gata”, “diva” e “poderosa”. Alguns seguidores se empolgaram nos adjetivos. “Que corpo, hein, bicha? Maravilhosa! Tá de parabéns!”, escreveu uma fã. “A serenidade de quem é plena!”, disse outra. “Dando na cara das novinhas (incluindo eu) com esse corpo, com essas curvas maravilhosas!”, elogiou uma admiradora com bom humor.

Fonte: Ego