Irreconhecível em campo, Parnahyba perde para o Piauí

O Piauí recebeu a equipe Parnahyba no Estádio Lindolfo Monteiro nesta quarta-feira (12) para a disputada de partida válida pela 4ª rodada do returno do piauiense, Taça Cidade de Teresina e venceu pelo pelo placar mínimo.

Empolgado pela excelente partida que disputou no fim de semana, em que venceu o Flamengo por 3×1, quando conquistou três pontos e subiu para o quinto lugar, a equipe do Piauí veio para o duelo contra o Parnahyba com o objetivo de entrar no G4. Logo aos 35 minutos do primeiro tempo o Enxuga Rato começou a ver seu sonho se concretizando quando Nil puxou a jogada pela esquerda, passou e cruzou rasteiro para Gladysson só escorar para a bola entrar no fundo das redes de Alex colocando o Enxuga Rato em vantagem no Lindolfo Monteiro.

O segundo tempo foi da mesma forma, um Piauí bem postado na defesa e perigoso no ataque. O clube do litoral, campeão do primeiro turno do estadual e vice-líder do returno até então estava em noite irreconhecível. O Tubarão explorava apenas as poucas bolas paradas, foi o que deu para o time fazer. O resultado final não poderia ser outro, derrota para o time da capital que se recupera no campeonato e empurra Picos para a zona do rebaixamento.

Com a derrota o Piauí assume a vice-liderança do turno e o Parnahyba cai para o terceiro lugar. Como tem ainda dois jogos a se realizar hoje, esta classificação deverá mudar, as duas equipes devem cair na classificação ao final da rodada, O Parnahyba poderá ficar até fora do G-4.

Parnahyba: 1- Alex, 2-Thiago Granja, 3-Gilmar Bahia, 4- Renan, 6-Silderval, 5-Ramon, 7-Tininho (Alan Rosário), 8- Doda Maranhense (Dênis), 9-Janio Daniel, 10-Dunga (Daivison), 11-Fabiano (Yerien). Técnico: Fernando Tonet.

Piauí: 12-Lucas, 2-Mury, 3-Alisson, 4-Lucas, Borges, 5-Nêgo Potiguar, 6-Rafael 7-Dudú, 8-Vander, 10-Testinha, 9-Gladysson (Ricardo Maranhão), 11- Nil. Técnico: Fabiano Macau

O árbitro foi Antonio Santos Nunes que teve como assistente 1: Rogério de Oliveira Braga e assistente 2: Raimundo David dos Reis Alves. O quarto árbitro foi Nailton dos Santos Pinheiro. O delegado da partida foi de responsabilidade de Jaime das Chagas Oliveira e o delegado financeiro ficou ao cargo de Reginaldo Araújo.

Mais dois jogos completam a 4ª rodada do Piauiense. Em Picos a SEP que ainda não venceu nesta etapa recebe às 20h no Estádio Helvídio Nunes (Gigante da Malva) a equipe do Altos que venceu seus dois primeiros compromissos e tem a liderança desta fase classificatória do returno. Em Piripiri o 4 de Julho recebe o River no estádio Ytacoatiara às 20h

Como são sete equipes, uma delas folga a cada rodada e esta foi a vez do Flamengo-PI que tem a 6.ª posição na tabela de classificação.

Fonte: Jornal da Parnaíba