Irmãos são presos acusados de assaltos em Parnaíba

Dois irmãos acusados de assaltos são flagrados pela Polícia Militar bebendo refrigerante com vodca na porta de casa, por volta das 23h30 de terça-feira (20/09) no Bairro Alto Santa Maria, em Parnaíba. Segundo informações da polícia, um casal realizou assaltos no início da noite na região da Praça Mandu Ladino, Bairro Nossa Senhora de Fátima e na Rua Melvin Jones, Bairro Boa Esperança.

As vítimas informaram que o casal seguia em uma moto Pop, sendo que uma mulher conduzia e o garupa era um homem armado com uma faca e quem fazia o roubo. Uma das vítimas anotou a placa da moto OEC 3432 Parnaíba (PI), sendo uma moto Honda/POP100, modelo 2013, de cor preta. Os dados foram repassados para o Pelotão de Policiamento de Trânsito (PPTRAN), que localizou o endereço do proprietário da citada moto, na Rua da Igualdade, Bairro Alto Santa Maria.

Uma guarnição da Força Tática, comandada pelo sargento Fabriciane Monteiro, tendo como patrulheiros, o sargento Eduardo e os soldados Costa Filho e Teles, foi até o endereço. Os policiais avistaram os acusados na calçada de casa bebendo Coca-cola com Vodca. Com a abordagem foram encontrados os dois celulares roubados e a moto, citada por uma vítima, estava dento de casa. Na oportunidade foi dada voz de prisão a Apoliana Cardoso Araújo, 23 anos, e seu irmão Lucas Araújo do Nascimento, 20 anos de idade. Os dois foram levados para a Central de Flagrantes juntamente com a moto utilizada nos assaltos.

Por Daniel Santos