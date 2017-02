IPMP emite comunidado aos aposentados

O Presidente do Instituto de Previdência do Município – IPMP – João Rocha de Oliveira, comunica todos os aposentados e pensionistas do referido órgão que, por problemas de última hora, meramente técnicos e burocráticos, o pagamento dos seus salários não será creditado nesta quarta-feira, conforme anúncio publicado na imprensa.

Ele informa, outrossim, que todas as providências estão sendo tomadas para que até sexta-feira o pagamento seja feito, de modo a que todos recebam antes do feriado do carnaval.

Fonte: Ascom PMP